T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO

:

2025/111 Esas





KARAR NO

:

2025/369









Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2, 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



