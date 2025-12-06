Giriş Tarihi: 06.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO
:
2025/111 Esas
KARAR NO
:
2025/369
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2, 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.12.2025
