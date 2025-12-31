Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/148 Esas
Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde bulunan 2896 ada, 15 parsel sayılı 78,00 m2 yüzölçümlü, iki ev ve ev vasıflı taşınmazın 3/77 hisse maliki Hüsniye'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16/09/2014 tarih, 2014/72 Esas, 2014/1174 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde bulunan 2896 ada, 15 parsel sayılı 78,00 m2 yüzölçümlü, iki ev ve ev vasıflı taşınmazın 3/77 hisse maliki Hüsniye'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/148 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 25.12.2025
