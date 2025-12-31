T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/148 Esas





Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde bulunan 2896 ada, 15 parsel sayılı 78,00 m2 yüzölçümlü, iki ev ve ev vasıflı taşınmazın 3/77 hisse maliki Hüsniye'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16/09/2014 tarih, 2014/72 Esas, 2014/1174 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilmiştir.



