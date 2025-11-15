Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ
Örnek No:51*
2025/32380 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve bilirkişi raporundaki ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32380 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.935.000,00
|1
|Taşıt
34HNY188 Plakalı, 2023 Model, MERCEDES-BENZ Marka, VİTO BASE 5280 FL 114 CDI Tipli, 65492081854411 Motor No'lu, W1VVKGFZ6P4294823 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1950cm3, Rengi Siyah , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE;
ARACIN ANAHTARININ OLDUĞU, ARACIN ÇALIŞIR VE YÜRÜR VAZİYETTE OLDUĞU, KM SAYACININ 89.265 KM'DEOLDUĞU, STEPNESİNİN MEVCUT OLDUĞU, SAĞ VE SOL ÖN TAMPONDA SIYRIKLARIN BULUNDUĞU, SOL ARKADA ÜST KÖŞE EZİK, SOL STOP CAM KIRIK, SAĞ STOP CAMININ ÇATLAK OLDUĞU VE ÖN SOL LASTİĞİN TAMAMEN DİŞLERİNİN TRAŞLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.
Detaylı bilgi için bilirkişi raporu eklenmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:26
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:26
Aracın bulunduğu adres:
Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL
