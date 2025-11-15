T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

34HNY188 Plakalı, 2023 Model, MERCEDES-BENZ Marka, VİTO BASE 5280 FL 114 CDI Tipli, 65492081854411 Motor No'lu, W1VVKGFZ6P4294823 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1950cm3, Rengi Siyah , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE;





ARACIN ANAHTARININ OLDUĞU, ARACIN ÇALIŞIR VE YÜRÜR VAZİYETTE OLDUĞU, KM SAYACININ 89.265 KM'DEOLDUĞU, STEPNESİNİN MEVCUT OLDUĞU, SAĞ VE SOL ÖN TAMPONDA SIYRIKLARIN BULUNDUĞU, SOL ARKADA ÜST KÖŞE EZİK, SOL STOP CAM KIRIK, SAĞ STOP CAMININ ÇATLAK OLDUĞU VE ÖN SOL LASTİĞİN TAMAMEN DİŞLERİNİN TRAŞLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.



