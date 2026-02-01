Giriş Tarihi: 01.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/2335 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve TMK'nın 501,594. Maddeleri gereğince bir ay ara ile iki ilan yapılmasına ve hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağrılması ve bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.
Miras bırakan: ŞÜKRÜ YÜCEKAYA - 18841850050 Aydıntepe Mah. Edebali Cad. Kesev Vakfı No:1 Tuzla/ İSTANBUL DİYARBAKIR ili, SUR ilçesi, ALİPAŞA mah/köy, 2 Cilt, 583 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve BEYZAR oğlu/kızı, 01/07/1929 doğumlu,
