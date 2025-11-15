T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No

: 2021/360





Karar No

: 2025/250





Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Silahla Yağma suçundan sanıklar Magsad Huseynov, Vüsal Süleymanoğlu ve Akbar Mammadov hakkında Mahkememizin 23/05/2025 tarih ve 2021/360 esas. 2025/250 karar sayılı karar ile5237 Sayılı TCK.nun 149/1-a-c-d, 168/3, 62, 53/1 maddeleri uyarınca 3 kez ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanıklar hakkında müştekiler Anas Issa ve Mecid El Abdo El Hac Rabi'ye yönelik Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Silahla Yağma suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 149/1-a-c-d, 62, 53, 63 maddeleri uyarınca 2 kez ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Karar sonrası sanık Vüsal Süleymanoğlu müdafi Av. Hamza Güneş 28.06.2025 tarihli, sanık Magsad Huseynov müdafi Av. Fulya Aktürk 26.06.2025 tarihli istinaf dilekçelerini vermiştir.





Sanık AkbarMammadov'a ve müştekiler Ahmed Şubat, Anas Issa, Hamed El Casım ve Mecid ElHüseyin'e tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır. Bu nedenlerle;





SANIKAKBAR MAMMADOV

, Samil ve Feride . oğlu, 11/08/1992 AZERBAYCAN doğumlu,TC Kimlik No:99654363814





MÜŞTEKİ

AHMED ŞUBAT

, Halid ve Emine oğlu, 08/01/2002 ENAB-HALEP doğumlu,. TC Kimlik No:99122689736





MÜŞTEKİ

ANAS ISSA

, Kasım ve Zaenab oğlu, 1987 SURİYE doğumlu,





MÜŞTEKİ

HAMED EL CASIM,

Zakav ve Anud oğlu, 30/01/1994 RAKKA doğumlu, TC Kimlik No:99168341674





MÜŞTEKİ MECİD ELHÜSEYİN

, Muhammed ve Heyem oğlu, 01/03/1994 DEIREZZOR doğumlu, TC Kimlik No:99864305352





Sanığın ve müştekilerin Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,





1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin veistinaf dilekçesini

tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm fıkrasının ve sanık Vüsal Süleymanoğlu müdafi Av. Hamza Güneş 28.06.2025 tarihli, sanık Magsad Huseynov müdafi Av. Fulya Aktürk 26.06.2025 tarihli istinaf dilekçelerini ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu