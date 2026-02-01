T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2020/119 Esas





İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR





2020/119 Esas





DAVALILAR:

1- AVRAM ALBERT İLLEL 2- DAVUT İLLEL Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:5N/10 Beşiktaş/ İSTANBUL 3- FERİ ELHADİF 4- MEGİ ESKENAZİ5- BERT DANON 6- MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ 7- BURHAN ÖZTAP Suadiye Mah. Yazanlar Sok.No:19/8 Kadıköy/ İSTANBUL 8- EMİNE JALE DURAL Dennis Ömer Hansen Ve Emine Jale Dural Vekili - Av. Orçun Sofuoğlu - Fahrettin Kerim Gökay Cad. Merdivenköy Mah. Dolmabahçe Sok. Pembeköşk Apt No 1 Da 16 K 5Kadıköy/ İSTANBUL 9- NİLGÜN ÖZTAP Caddebostan Mah. Operatör Cemiz Topuzlu Cad.No:40/2/7 Kadıköy/ İSTANBUL 10- NİLHAN VATANDOST Suadiye Mah. Yazanlar Sok. No: 19/5 Kadıköy/ İSTANBUL





Mahkememiz dosyasında alınan 27/09/2025 tarihli bilirkişi raporu ile; dava konusu taşınmazın değeri 14/03/2025 keşif tarihi itibariyle 15.288.000,00-TL ve 19/02/2020 dava tarihi itibariyle 2.318.150,00-TL olarak takdir edildiği mütaalasında bulunulmuştur.





Mahkememizce dahili davalı EMİNE JALE DURAL (T.C.:12*******02)'ın mernis adresleri bulunmaması nedeniyle davetiye tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.





İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.