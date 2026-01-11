Giriş Tarihi: 11.01.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2024/386 Esas
DAVALI:
NURAY DEMİRTAŞ -
Davacı, ABUZER KILIÇ ile Davalı, NURAY DEMİRTAŞ ve KORU ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) davası nedeniyle;
Mahkememizce mernis adresinize duruşma tutanağı ve bedel artırım dilekçesinin kayıtlı adresinize tebliğe çıkarılmış olup, tebligatın bila ikmal dönmüştür. Bu nedenle duruşma tutanağı ve bedel artırım dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olmakla ve
duruşma günü 26/01/2026 günü saat 11:55
tarihine tahkikat günü verilmiş olmakla, duruşmaya katılmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bedel artırım dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
