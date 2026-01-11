T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/386 Esas





DAVALI:

NURAY DEMİRTAŞ -





Davacı, ABUZER KILIÇ ile Davalı, NURAY DEMİRTAŞ ve KORU ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) davası nedeniyle;





Mahkememizce mernis adresinize duruşma tutanağı ve bedel artırım dilekçesinin kayıtlı adresinize tebliğe çıkarılmış olup, tebligatın bila ikmal dönmüştür. Bu nedenle duruşma tutanağı ve bedel artırım dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olmakla ve

duruşma günü 26/01/2026 günü saat 11:55