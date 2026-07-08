T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 1996/791

Karar: 2001/2174

İLAN KARARI

Hırsızlık suçundan SSÇ Gülüzar TANRISEVERGİL hakkında mahkememize açılan kamu davası sonunda verilen 18/01/2001 tarih ve 1996/791 esas 2001/2174 karar sayılı karar ile SSÇ hakkındaki kamu davasının 4616 sayılı yasa gereğince kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği, Bakırköy İnfaz Hakimliğinin talebi sonunda dosya yeniden ele alınmış ve yapılan değerlendirme sonunda verilen 20/05/2026 tarihli ek karar ile SSÇ hakkındaki kamu düşürülmesine karar verilmiş olup, verilen kararın müştekiler Emine GÜLER, Kerime ÖZMEN ve Medine TÜRKÜNCÜ'ya tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince18/01/2001 tarih ve 1996/791 esas 2001/2174 karar sayılı

TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

2-

İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine.

3-

Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-

İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü

İLAN OLUNUR

. 03/07/2026