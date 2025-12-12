T.C. İSTANBUL 2. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Syn; Muhsin KARADUMAN





(Tayyar, Sacide oğlu, 02/02/1996 doğumlu)





2025/45

Esas sayılı dosyada Müşteki

TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş

tarafından

ÖZGÜLSAN İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

yetkilisi olarak sanık

Muhsin KARADUMAN

aleyhine; "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup,

duruşması 25/03/2026 günü saat 14:18'de

görülecektir.





"Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349. Ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur."



