T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ben hiç evlenmedim. Dolayısıyla da çocuğum yoktur. En yakın akrabalarım kardeşlerimin çocuklarıdır. Ancak yeğenlerimin bana olan davranış farklılıkları sevgi saygı farklılıklarını da gözönünde bulundurarak mirasımın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre değil de kendi isteğim doğrultusunda olmasını istedim bu nedenle ben öldükten sonra mirasımın mirasımın bu şekilde dağıtılmasını istiyorum. Yani özetle ekte fotokopisi bulunan gayrimenkuller ile (yukarıda yazılı olan) ve halen kullanmakta olduğum ev eşyalarımın tümünü Selahattin Öget oğlu BİROL ÖGET'e vasiyet ediyorum. En son arzu ve isteklerim bundan ibarettir. Diğer mirasçılarımın işbu vasiyetime saygı göstermelerini ve müdahalede bulunmamalarını diliyorum. )