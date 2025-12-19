Giriş Tarihi: 19.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/616 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında İstanbul Onüçüncü Noterliği'nin 07.07.1987 tarih ve 37772 yevmiye nolu, vasiyet eden Fatma Nimet Öget tarafından düzenlenen vasiyetnamede şu suretle söze başladı.
(İşbu tasarrufumu hiçbir hile maddi ve manevi tazyik altında kalmaksızın tam bir serbesti içerisinde yapıyorum. Şöyle ki: her fani gibi birgün gelecek ben de bu dünyadan irtihal edeceğim. Bu nedenle terekemden zuhur edecek olan Sahibi ve hissedarı bulunduğum İstanbul Eminönü-Tavşantaşı-Soğanağa camii sokağında kain 135 pafta, 689 ada, 23 parsel sayılarında kayıtlı bulunan ahşaq evin 5/8 hissesini ve İstanbul-Bakırköy-Yenibosna-Kuleli-14 hafta, 8491 parseldeki dükkanın (EK-1) tamamı ile (ekte fotokopileri bulunan gayrimenkuller) halen oturmakta olduğum İstanbul'da Beyazıt Tavşantaşı Mahh. Turanlı sok. No.14 kat:1 deki evde kullanmakta olduğum muhtelif ev eşyalarımın tümünü merhum Ağabeyim Selahattin Öget'in oğlu Birol Öget'e bırakıyorum.
Ben hiç evlenmedim. Dolayısıyla da çocuğum yoktur. En yakın akrabalarım kardeşlerimin çocuklarıdır. Ancak yeğenlerimin bana olan davranış farklılıkları sevgi saygı farklılıklarını da gözönünde bulundurarak mirasımın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre değil de kendi isteğim doğrultusunda olmasını istedim bu nedenle ben öldükten sonra mirasımın mirasımın bu şekilde dağıtılmasını istiyorum. Yani özetle ekte fotokopisi bulunan gayrimenkuller ile (yukarıda yazılı olan) ve halen kullanmakta olduğum ev eşyalarımın tümünü Selahattin Öget oğlu BİROL ÖGET'e vasiyet ediyorum. En son arzu ve isteklerim bundan ibarettir. Diğer mirasçılarımın işbu vasiyetime saygı göstermelerini ve müdahalede bulunmamalarını diliyorum. )
şeklinde vasiyet ettiği görülmekle iş bu davada lehine vasiyet yapılan Selahattin Öget oğlu BİROL ÖGET'in adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından" belirlenen
duruşma günü olan 30.04.2026 günü, saat 10:05'te
duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde İstanbul Onüçüncü Noterliği'nin 07.07.1987 tarih ve 37772 yevmiye nolu, vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur." HMK'nın ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kain olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 08.12.2025
