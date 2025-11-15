Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2024/228 Esas
KARAR NO:
2025/742
Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile sanıklar hakkında beraat karar verilmiş, Tartah ve Mahmoud oğlu, 1976 doğumlu müşteki FARES M A Z ALGHADHOURI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 altı bir gazetede ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.11.2025
