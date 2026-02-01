T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1265 Esas





501****59** T.C Kimlik Numaralı Mario ve Alis'ten olma 21/04/1958 doğumlu Andre Jean Marie Corinthios'ın 2019 yılından bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Andre Jean MArie Corinthios'a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Andre Jean Marie Corinthios hakkında Gaiplik kararının verilebilmesi için öncesinde 1. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 AY İÇERİSİNDE ANDRE JEAN MARİE CORİNTHİOS HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.

