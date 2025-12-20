Giriş Tarihi: 20.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2024/139 Esas
KARAR NO:
2025/551
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail ve Fikret oğlu, 26/08/1982 doğumlu, İstanbul, Şişli, Meşrutiyet mah/köy nüfusuna kayıtlı EVRİM KARAAĞAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar adı geçene tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.18.12.2025
