T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2024/139 Esas





KARAR NO:

2025/551





Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail ve Fikret oğlu, 26/08/1982 doğumlu, İstanbul, Şişli, Meşrutiyet mah/köy nüfusuna kayıtlı EVRİM KARAAĞAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar adı geçene tebliğ edilememiştir.





İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



