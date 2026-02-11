Giriş Tarihi: 11.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2022/554 Esas
DAVACI:
Dilaver Taşçı
DAVALI:
İstanbul Defterdarlığı
Davacı tarafça açılan iş bu dava ile İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru köyü, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764 nolu parsellerin hazine adına tescil gördüğü, ancak davacının ve davacıdan önce de ailesinin 183 tahririnden beri aralıksız fasılasız uzun yıllardır zilyedi olduğu iddiasıyla taşınmazların davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiştir. TMK 713/4 Maddesi gereğince dava konusu ilan olunur. 14/11/2025
