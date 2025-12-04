T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN









DOSYA NO:

2022/637 Esas





KARAR NO:

2023/176





Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Osman ve Huriye oğlu, 1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı

NASIM MUHAMMED

tüm aramalara rağmen bulunamamış,

GEREKÇELİ KARAR

tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince

hüküm özetinin BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU ALANI PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının

ilan tarihinden itibaren 15 gün

sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren

iki haftalık yasal süre içinde