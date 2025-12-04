Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO:
2022/637 Esas
KARAR NO:
2023/176
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Osman ve Huriye oğlu, 1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı
NASIM MUHAMMED
tüm aramalara rağmen bulunamamış,
GEREKÇELİ KARAR
tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince
hüküm özetinin BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU ALANI PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının
ilan tarihinden itibaren 15 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren
iki haftalık yasal süre içinde
Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya Kurum Memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği , İLAN OLUNUR.01/12/2025
