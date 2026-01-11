Giriş Tarihi: 11.01.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2023/434 Esas
KARAR NO
:
2025/445
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, Anas ve Aıcheh kızı, 24/05/1992 DAMASCUS doğumlu,
Müşteki MAYA SBAINI
tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/01/2026
