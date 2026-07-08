T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/199 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

VAKIFLAR BÖLGE MÜD İSTANBUL ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bülbül Mahallesinin,556 ada, 8 parsel sayılı vasıflı taşınmazın Konstanti'nin 63/252, Tanaş'ın 32/252, Kiryako'nun 21/252 ve Andon'un 9/252 hissesinin adına kayıtlı olduğu, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/367 karar sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,

Yukarıda adı sayılan taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adlarına kayıtlı bulunan taşınmaz hisselerinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince Konstanti'nin 63/252, Tanaş'ın 32/252, Kiryako'nun 21/252 ve Andon'un 9/252 hisselerinin tapusunun iptali ile Müstesna Serasker Hasan Rıza Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın malikleri Konstanti'nin, Tanaş'ın, Kiryako'nun ve Andon'un hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2026/199 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 01.07.2026