T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2025/557 Esas
KARAR NO:
2025/587
Mala Zarar verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılıTCK'nın 151/1-43-152/2-a- maddesi gereğince 3 yıl hapis cezasına karar verildiği maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Rasım ve Ahyakhanım oğlu, 10/03/1986 doğumlu Azarbeycan doğumlu, FARID MAMMADZADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı ve sanık tarafından verilen istinaf dilekçesinde müştekilerin zararlarını karşıladığını bu nedenle istinaf ettiğine ilişkin dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesininİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2026
