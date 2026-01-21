T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2025/557 Esas





KARAR NO:

2025/587





Mala Zarar verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılıTCK'nın 151/1-43-152/2-a- maddesi gereğince 3 yıl hapis cezasına karar verildiği maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Rasım ve Ahyakhanım oğlu, 10/03/1986 doğumlu Azarbeycan doğumlu, FARID MAMMADZADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı ve sanık tarafından verilen istinaf dilekçesinde müştekilerin zararlarını karşıladığını bu nedenle istinaf ettiğine ilişkin dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesininİLANEN TEBLİĞİNE,



