T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
2022/942 Esas
2024/138 Karar
Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2022/942 E 2024/138 K sayılı ilamı ile; sanık Feruza YAKUBOVA'ın üzerine atılı ‘’Dolandırıcılık’’ suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince
BERAATİNE,
karar verilmiş, verilen karar müşteki Joldoshbek ve Nurıpa oğlu, 1986 Kırgızistan doğumlu
MAKSAT OGONBAEV'
atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, müştekinin yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkeme Zabıt Katibine beyanda bulunularak veya sanık cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulabileceği bildirilmek suretiyle yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13.11.2025
