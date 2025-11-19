T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO

:

2022/942 Esas





KARAR NO

:

2024/138 Karar





Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2022/942 E 2024/138 K sayılı ilamı ile; sanık Feruza YAKUBOVA'ın üzerine atılı ‘’Dolandırıcılık’’ suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince

BERAATİNE,

karar verilmiş, verilen karar müşteki Joldoshbek ve Nurıpa oğlu, 1986 Kırgızistan doğumlu

MAKSAT OGONBAEV'

atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,



