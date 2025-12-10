T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO:

2022/740 Esas





KARAR NO:

2025/472





Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Venıamın ve Valentına kızı, 14/09/1979 MECTO doğumlu, LIUDMILA AKYN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,



