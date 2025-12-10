Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO:
2022/740 Esas
KARAR NO:
2025/472
Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Venıamın ve Valentına kızı, 14/09/1979 MECTO doğumlu, LIUDMILA AKYN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.12.2025
Basın No: ILN02355895