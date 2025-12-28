T.C. İSTANBUL 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/277 Esas





DAVALI: ABDULLAH ÇETİNBAŞ Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak 24 13 Çankaya/Ankara





Mahkememiz dosyasında alacaklı Ing Bank'ın vekilinin davalı Abdullah Çetinbaş ile arasında 178036672 referans numaralı ihtiyat kredisi sözleşmesi akdedildiğini, ancak davalının geri ödemelerini yapmadığından hesabının kat edilerek sözleşmede bildirmiş olduğu adresine kat ihtarnamesi gönderildiğini, ödeme yapmadığından İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2025/96021 sayılı dosyası ile ilamsız takip yapıldığını, davalının borca itiraz ettiğini, takibin durduğunu, davalının itirazının iptaline karar verilmesi gerektiğini, borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunmasına ve yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekâletin davalı yana tahmiline karar verilmesi gerektiğini beyan ettiği görülmüştür.





Mahkememizin

yeni duruşma günü 31/03/2026 günü saat 10:35'e