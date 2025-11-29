Giriş Tarihi: 29.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:54*
2025/282020 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
TL
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
6.100.000,00
1
Taşıt
34YEK45
plakalı, 2022 model, audı marka , audı otomobil / fw e-tron gt tipli, wauzzzfw7n7008976 şasi no'lu, yakıt tipi elektrik, vites tipi otomatik, rengi siyah, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olmadığı, - aracın motor kaputunun açıldığı, motor veya mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif küçük çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.(aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yokutur.
Onur 24 Yediemin Otoparkı Yalı Mah. Piri Reis Cad. Eğitimciler Çıkmazı No. 7 Maltepe - İstanbul Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:52
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:52
27/11/2025
(İİK m.114/4)
