T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

plakalı, 2022 model, audı marka , audı otomobil / fw e-tron gt tipli, wauzzzfw7n7008976 şasi no'lu, yakıt tipi elektrik, vites tipi otomatik, rengi siyah, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olmadığı, - aracın motor kaputunun açıldığı, motor veya mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif küçük çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.(aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yokutur.