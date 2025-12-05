T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

34FUE309

plakalı, 2012 model, mercedes-benz marka, mercedes-benz otomobil / 204 k tipli , wdd2042311f971352 şasi no'lu, yakıt tipi benzin-lpg, vites tipi otomatik, rengi beyaz , aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol ön çamurluğunun hasarlı olduğu, arka tamponunun hasarlı olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.