Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/2 Tereke
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ İLANI
ESAS NO :
2023/2Tereke
Miras Bırakanın Adı Soyadı ve Adresi :
472*****260 T.C. Kimlik numaralı M.ALATTİN ZİNCİRKIRAN - Yusuf Ziya ve Hayriye oğlu,11/10/1933 doğumlu, 01/05/2022 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Beyoğlu/İst.
Mahkemesi :
İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2020 tarih ve 2022/850 Esas 2022/1028 Karar sayılı Kararı ile murisin en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/2 Tereke sayılı dosyasında, Muris M.ALATTİN ZİNCİRKIRAN’ın terekesinin tasfiyesi sırasında, mevcut malvarlığının tasfiye masraflarını dahi karşılamayacak derecede yetersiz olduğunun anlaşılması üzerine, tereke işlemlerinin tatiline karar verilmiştir.
Duruşma Tarihi
:31/03/2026 Tarih - Saat 09:45
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı müteveffa M.ALATTİN ZİNCİRKIRAN hakkında yukarıda yazılı mahkeme kararı ileT.M.K.'nun 612 ve İ.İ.K.'nun 280 Maddeleri uyarınca terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malına rastlanmamış, tespit edilen 3. şahıslardaki hak ve alacakları dosyaya alınmış, ayrıca başka mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.
İ.İ.K.'nun 217. maddesi gereğince miras bırakanın başka mal varlığına rastlanamadığından terekenin yukarıda numarası yazılıdosyasından iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.
İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İ.İ.K.'nun 254.maddesi gereğince kapatılması için Mahkememize müracaat edileceği ilanen tebliğ olunur.05.12.2025
