T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No

:

2023/622 Esas

Davacı : OSMAN YILDIZ

Davalı : İRİNA YILDIZ - 151*****540 T.C. Kimlik numaralı, SERGEY ve OLGA kızı

Davacı , OSMAN YILDIZ ile Davalı , İRİNA YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Ön inceleme duruşma Günü:

13/11/2026 günü saat: 10:35'e

bırakılmış olup belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, iş bu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde var ise dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine geçerli olmak üzere

DAVALI İRİNA YILDIZ'a

İLANEN TEBLİĞ

olunur.