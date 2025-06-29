T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/968 Esas 27.06.2025 Konu : İLÂNEN TEBLİĞ





İ L Â N





DAVALI :

ALBINA KOROLOVA -99089083882 Cumhuriyet Mah. Canan Sok. No:6/2Üsküdar/ İst.





1-Davanın

KABULÜ İLE

,





2-KÜTAHYA İli, ÇAVDARHİSAR İlçesi, YEŞİLDERE Köyü/mah. Cilt No: 59, Hane No:14' te nüfusa kayıtlı, HALİT ve SULTAN' dan olma 01/02/1970 doğumlu davacı MURAT KESKİN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Ukrayna uyruklu davalı ALBİNA KOROLOVA' nın TMK'nun

166/1 maddesi

gereğince

BOŞANMALARINA

.





3-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesap ve takdir olunan 30.000 TL maktu ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





4-Davacı adli yardımdan faydalandığından, suçüstü ödeneğinden karşılanan 9.408 TL posta giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,





5-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL peşin harç ve 221,00 TL posta masrafı toplamı 760,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





6-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcının, peşin olarak yatırılan 269,85 TL' den mahsubu ile, bakiye eksik kalan 345,55 TL' nin davalı kadından alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,





7-Davalı tarafından yapılan bir yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,





8-Kullanılmayanbakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,





Dair davacının ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren

2 hafta içinde

mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf