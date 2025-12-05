T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N





DOSYA NO

: 2025/87 Esas





KARAR NO

:2025/537 Karar









Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçunda 5237 sayılı TCK'nun 134/1. Maddesi gereğince

2

YIL 12 AY HAPİS ve

VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile,





Şantaj suçundan 5237 sayılı TCK'nun 107/2. maddesi delaletiyle TCK'nun 107/1. Maddesi gereğince

2 YIL 1 AY HAPİS ve 20.000,00 TL

(

6 eşit taksit halinde) ADLİ PARA cezası

ve VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Yunus ve Curi oğlu 01/01/1999 RAKKA doğumlu

TARIK ELRRABU

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



