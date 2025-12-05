Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO
: 2025/87 Esas
KARAR NO
:2025/537 Karar
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçunda 5237 sayılı TCK'nun 134/1. Maddesi gereğince
2
YIL 12 AY HAPİS ve
VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile,
Şantaj suçundan 5237 sayılı TCK'nun 107/2. maddesi delaletiyle TCK'nun 107/1. Maddesi gereğince
2 YIL 1 AY HAPİS ve 20.000,00 TL
(
6 eşit taksit halinde) ADLİ PARA cezası
ve VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Yunus ve Curi oğlu 01/01/1999 RAKKA doğumlu
TARIK ELRRABU
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03.12.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02351410