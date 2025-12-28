T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO

:

2024/690 Esas





KARAR NO

:

2025/454





Güveni Kötüye Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile 155/1, 204/1, 245/1 maddeleri gereğince 5 AY HAPİS, 400 TL ADLİ PARA, 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 2 YIL 6 AY HAPİS, 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Jamal ve Zakıa oğlu, 10/08/1988 doğumlu JEHAD J. A. JOUDA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



