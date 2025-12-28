Giriş Tarihi: 28.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2024/690 Esas
KARAR NO
:
2025/454
Güveni Kötüye Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile 155/1, 204/1, 245/1 maddeleri gereğince 5 AY HAPİS, 400 TL ADLİ PARA, 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 2 YIL 6 AY HAPİS, 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Jamal ve Zakıa oğlu, 10/08/1988 doğumlu JEHAD J. A. JOUDA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2025
Basın No: ILN02371273