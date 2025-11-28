Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Sayı
: 2025/374 Esas
Davacı , SELAHETTİN ÖZ ile Davalı , TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu 40.9220 enlem - 29.1690 boylam koordinatlarına sahip olan "İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesi, 2054 ada 3 parsel " adresinde bulunan taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK'nun 713/4. ve 713/5. maddeleri gereğince ilan edilmiştir. 09.09.2025
Basın No: ILN02300503