T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN









DOSYA NO

:

2024/853 Esas





KARAR NO

:

2025/705





Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiş olup karar Muhammed Alı ve Ruzıhan oğlu, 1997 Afganistan doğumlu, SADIK HALİZADE tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



