T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO
:
2024/853 Esas
KARAR NO
:
2025/705
Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiş olup karar Muhammed Alı ve Ruzıhan oğlu, 1997 Afganistan doğumlu, SADIK HALİZADE tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3- Sanığın gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtiraz kanun yoluna başvurulabileceği, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26.11.2025
