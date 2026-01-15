T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2026/5 Esas 08.01.2026





Davacı İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalılar ADNAN KAYAOĞLU, AHMET YAĞAN, AHMET TURAN ÇAKAREL, CEREN KİRENCİ, DÖNÜŞ ALTINTAŞ, ERDOĞAN ŞAHİN, ERDOĞAN YÜCEDAĞ, ESRA ÇELİK, FİLİZ AY, METİN YÜCE, MUHAMMET YUSUF ERDEM, NURCİHAN SERRA YÜKSELTEN, RAMAZAN ÇELİK, SELMA KARASOY YILMAZ, SEVİM AKKAYNAK, DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZDEMİR MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;





Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul, Tuzla, Tepeören mah, 9136 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 2026/5 esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır. Dava konusu taşınmazın Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalması nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiği bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu oluşturularak aynı kanunun 11. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti yapıldığı, davalılar ile anlaşma sağlanamadığından dava açma gereği doğduğu, mahkememiz dosyasının

ön inceleme duruşmasının 25/02/2026 günü saat 14:35'e bırakıldığı,