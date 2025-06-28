T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2025/95





DAVALI

:

GÖKHAN GENÇTİR Şafak ve Mihrican'dan olma(Adres: Yakacık Çarşı Mah. Gülsultan Sok. Çelik Apt. No:20 D:4)





Davacı , MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile Davalı , GÖKHAN GENÇTİR arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) davası nedeniyle;





Davacı vekili Mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile, TSK'dan 26.06.2020 tarihinde mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen davalı Gökhan Gençtir adına ilgili mevzuat uyarınca yapılan öğrenim ve yetiştirme masraflarından kaynaklı davacı idare tarafından tespit edilen41.315,15-TL anapara borcu için davalı tarafça herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı Gökhan Gençtir adına yapılan öğrenim ve yetiştirme masraflarından kaynaklı 41.312,15-TL ana para borcunun fazlaya ilişkin haklarını saklı kalması kaydıyla davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla,





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





6100 s. H.M.K.'nun 127/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz; dava dilekçesi, tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.





Duruşma Tarihi: 22/01/2026





Duruşma Saati: 09:40



