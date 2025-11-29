T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI ABDULLAH AKYOL

Aksaray Mh. Küçük Langa Cd. Langa Bostanı Sk. Aksaray Fatih/İSTANBUL





Davacı Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından davalı Abdullah Akyol ve Abdulaziz Akyol aleyhine açılan tasarrufun iptali davası ile;





"Mahkememize açılmış olan 2024/700 esas sayılı dosya ile, davalı Abdullah Akyol'un dava dışı Denizbark A.Ş'den kredi kullandığını"





"Çekilen kredinin ödenmemesi üzerine Denizbank A.Ş. Tarafından davalı Abdullah Akyol'a ihtarname keşide edildiğini"





Keşide edilen ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğini ve davalı Abdullah Akyol aleyhine İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesinin 2023/46522, 2023/30368, 2023/24276 ve 2023/24275 esas sayılı dosyaları üzerinden icra takibi başlatıldığını ve takibin kesinleştiğini"





"Davalı Abdullah Akyol adına kayıtlı olan Manisa İli, Salihli İlçesi, Sartmahmut Mahallesi, 3962 ada, 35 parsele kain arsa niteliğindeki taşınmazın diğer davalı kardeşi Abdulaziz Akyol'a devir ettiğinin görüldüğünü"





"Bu nedenler ile dava konusu Manisa İli, Salihli İlçesi, Sartmahmut Mahallesi, 3962 ada, 35 parsele kain arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesini"





"Dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki satımına ilişkin tasarrufun İİK 277 vd. Maddeleri ile B.K. 19 madde gereğince davacı şirket yönünden iptalini"





"Dava konusu taşınmaz üzerinde cebri icra ve satış yapabilme yetkisinin davacı şirkete verilmesi ile İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesinin 2023/46522, 2023/30368, 2023/24276 ve 2023/24275 esas sayılı icra takip dosyalarından olan alacakları karşılayacak şekilde haciz ve cebri satış yetkisinin davacı şirkete verilmesini ve yargılama gideri ve vekalet ücretinini karşı tarafa verilmesinin" tarafça talep edildiği"





"HMK. Mad. 122 uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap ve delillerinizi sunmanız" ve





"Ön inceleme gününe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde gıyabınızda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınız belgeleri ibraz etmeniz veya temin edileceği yeri açıklamanız, bu hususları 2 haftalık süre içinde yerine getirmediğiniz taktirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın HMK 150 md. uyarınca işlemden kaldırılcağı hususu ihtar olunur"





Bu nedenle ön inceleme

duruşmasının 26/02/2026 günü saat 10:05'a

bırakılmasına tensiben karar verildi.



