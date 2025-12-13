Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2019/9 Tereke
KONU: Satış ilanı hk.
Terekenin T.M.K. nun 612. ve İİK 180.maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği yazılı taşınmaz muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İİK mad. 241 uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 6.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/9 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki
TR 31 0001 5001 5800 7326 5336 41
IBAN no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin altında olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ
TAPU KAYDI:
İstanbul İli, Pendik ilçesi, Şeyhli Mah. 7498 ada 1 parsel nolu, 213,95 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 19/24 hissesi.
NİTELİKLERİ:
Taşınmaz Pendik ilçesi,Ramazanoğlu Mah.Murat Sk.N.2 adresinde konumludur.Taşınmazın konumlandığıparsel üzerinde 4 normal kat,ve çekme kat mevcuttur.Binda 1 dükkan 9 daire bulunmaktadır.Binada kat irtifakı kurulu değildir.Bina toplam 1.440 m2 kapalı alana sahip olup dış kapısı demir doğrama daire kapılarıçelik kapıdır.Bina ortakl alanları ve merdivenler mermer kaplıdır.Binada asansör bulunmamaktadır.
NOT: İhale alıcısı adına 19/24 hisse tescili yapılacak olup tahliye ve teslim yapılmayacaktır.
İMAR DURUMU:
Pendik Belediye Başkanlığı yazısına göre taşınmaz 30.09.2011 T.T. 1/1000 ölçekli Şeyhli Kurtköy Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar PlanlarındaTAKS:0,25 MAH:2 Kat yapılanma şartlarında Küçük sanayi alanında kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ:
2.155.949,53 TL
KDV ORANI
:%20
TEMİNAT MİKTARI :
215.594,95 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT:
16.01.2026 günü, saat 11.00-11.05 arası -İstanbul Anadolu 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Kartal/İSTANBUL
