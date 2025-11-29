T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

34LG001 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Otomobil/221 Tipli , 64286741704743 Motor No'lu (Aracın yediemin otoparkından dışarı çıkartılması mümkün olmayıp motor numarası tespit edilememiş, motor numarası araç takyidat bilgisi evrakındaki numaradır.), WDD2221331A193181 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 190 kw , Motor Hacmi 2987cc , Rengi Siyah , 1.385 km, Aracın lastik durumu %90 performanslı (stepne lastiği yok ) Çelik jant, Cam tavan, Deri Koltuk, Koyu renkli camlar. Trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif ufak çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlıklı sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, aracın iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi.

KDV oranı %1'dir.

Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur.





