T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/949 ESAS









İLANEN TEBLİĞ





ALACAKLI

:

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685Vergi Nolu,





BORÇLU

:

ENSAR TAŞIMACILIK HİZMETLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3350358320Vergi Nolu,





Kavacık Mah. Otağtepe Memurlar Sok. Kapı No: 12 Daire No:13 Beykoz/İstanbul





TAŞINMAZ

:

İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 660 Ada, 27 Parsel, B2 Blok Bb No : 40 Nolu Bağımsız Bölüm (27/12/2007 tarihli, 34027 yevmiye numaralı ipotek)





BORÇ MİKTARI

:

350.000,00 TL





Muhammen Bedel

:

134.981,00 TL





Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine gönderilen tebligatlar borçlunun mersis adresindeki sokak bulunmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle bila ikmal iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan satışın ilanen tebliğine karar verilmekle;





a) Yukarıda numarası yazılı müdürlüğümüz dosyasından Tapu kaydına göre İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Mah. Çiftlik Mevkii 660 Ada 27 Parsel B2 Blok 8. Kat 40 Nolu BB

TAM HİSSESİ'nin

birinci ve ikinci arttırmada belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (

esatis.uyap.gov.tr

) yapılacağı, bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunacağı,





Satış ilanı ile şartnamesinin (

esatis.uyap.gov.tr