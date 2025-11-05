T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/40 SATIŞ





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/40 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 1187 Ada, 10 Parsel, Davaya konu taşınmaz Ataturk Mahallesi AKKUŞ Sokak No: 16 Sancaktepe / İstanbul (116/ Ada 10 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; Atatürk Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Sultangazi Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 1187 ada 10 parsel 184,06 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parselin Tezcan Sokak ve Akkuş Sokağa cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde 18 kapı numaralı 1 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Mahallinde zemin katlı olarak inşa edilmiştir. 1 adet daire bulunmakta olup yaklaşık olarak 53 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz içerisine girilmediğinden iç detay hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.





Adresi : Atatürk Mah. Akkuş Sok. No18 Sancaktepe/ İSTANBUL





Yüzölçümü : 184,06 m2





İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/40 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 06.03.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14181248-641-E.432/3573 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 437 ada 10 no'lu parsel,1187 ada 10 no.lu parsel 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında Taks: 0,40, Kaks: 0.90, 4 Kat, Konut alanında kalmaktadır denilmektedir.





Kıymeti :

7.800.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



