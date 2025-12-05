Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
2024/8650 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/8650 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.450.000,00 TL

1Taşıt34DBU11 Plakalı, 2023 Model, RENAULT Marka, 6AM402C083164 Motor No'lu, VF1RCB00271814048 Şasi Nolu araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:04
03/12/2025
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02351778