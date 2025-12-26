Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/243374 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|34DS1410 Plakalı , 2015 Model , SUBARU Marka , 615613 Motor No'lu , JF1BSDLY2FG031162 Şasi No'lu , Y ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:03
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:03
22/12/2025
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02369422