Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:01
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/516 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Talatpaşa Mah. 4310 Ada 7 Parsel, 2/24 Arsa Pay/Payda, 176,00m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Konut İşyeri ve Arsa,
4
.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Talatpaşa Mah. Reis Sok. No:6, Bayazıt Apart, 4.Kat 4BB Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:55
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:55
31/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02374975