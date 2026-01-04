T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/516 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.









Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Talatpaşa Mah. 4310 Ada 7 Parsel, 2/24 Arsa Pay/Payda, 176,00m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Konut İşyeri ve Arsa,

4

.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Talatpaşa Mah. Reis Sok. No:6, Bayazıt Apart, 4.Kat 4BB Kağıthane / İSTANBUL





Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %1



