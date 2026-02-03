T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2-İhale Şartname ve Ekleri;

İhale Şartname ve ekleri Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no'lu hesabına 6.500,00-TL yatırılarak Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir.