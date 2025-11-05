T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı Bağış Ertürk tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir Bornova 3. Bölge Altındağ 4173 Parsel 7 Nolu Paraftaki kayıtlı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalı Bülent Demirtaş'ın MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.