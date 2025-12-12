T.C. İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN





Davacılar , GÜLBEN UYSAL, HÜSEYİN UYSAL ile Davalılar , AHMET SIRMA, AKKADIN OYAR, BARUT BABACAN, CUMHUR UKTAY, DİLEK BABACAN, ENVER GÜLER, ERDEM ZANUR, GÜLÜMSER ZANUR, GÜNAY AKARSU, HASAN YILMAZSOY, HATİCE NURDAN KOCAKOÇ, KADİR YILDIRIM, KEMAL UKTAY, KIYMET ÖZÇAKAR, MUSTAFA KEMAL KÜÇÜK, NALAN ÖZDEMİR, NAZLI İZCİ, NECMİYE LEBLEBİCİ, NEDRET GENÇ, NERGİZ KINCI, NERMİN AKARSU, NEŞE NEBİOĞLU, NİMET SÖZEN, ÖZCAN TAGA, ÖZER TAGA, ÖZKAN TAGA, RUHİYE DOKEL, SADET KÜÇÜK, SERPİL PARILDAR, SEVGİ TÜRKOĞLU, TÜLAY ZEHRA ÇİNTOSUN, TÜLİN AKARSU AYAZOĞLU, VAHİT NECDET ÖZDEMİR, YALÇIN YILDIRIM, YILMAZ YILDIRIM, YUSUF KAYA, ZEYNEP YALÇIN, ALKANLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TURİZM TEKSTİL DERİ GIDA VE İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;





Dava açılmış olup bilinen yurt dışı adresine ve bulunan diğer adreslere de tebligat yapılamadığından, muhtesatın davacılara aidiyetinin tespitine talepli dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğile ihtar edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itiberen iki hafta kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği Vahit Necdet Özdemir'e ilanen tebliğ olunur.



