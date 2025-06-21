T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2024/45 Esas 09.05.2025





İLAN





Davacı , DAVUT GÖKÇE ile Davalılar , ALPASLAN GÖKÇE, BİRGÜL GÖKÇE, CEMİLE GÖKÇE, EBUBEKİR GÖKÇE, KÜBRA GÖKÇE, MEHMET GÖKÇE, NACİ GÖKÇE, SEMİHA MERYEM GÖKÇE arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;





Davalı BİRGÜL GÖKÇE (T.C. Kimlik Numarası: 36499749090 )'ın mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına

gerekçeli kararın ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,





Mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından

gerekçeli kararın ilanen tebliğine

karar verilmiştir.





Gerekçeli karar ilanına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde İstinaf etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları