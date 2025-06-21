Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2024/45 Esas 09.05.2025
İLAN
Davacı , DAVUT GÖKÇE ile Davalılar , ALPASLAN GÖKÇE, BİRGÜL GÖKÇE, CEMİLE GÖKÇE, EBUBEKİR GÖKÇE, KÜBRA GÖKÇE, MEHMET GÖKÇE, NACİ GÖKÇE, SEMİHA MERYEM GÖKÇE arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Davalı BİRGÜL GÖKÇE (T.C. Kimlik Numarası: 36499749090 )'ın mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına
gerekçeli kararın ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,
Mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
gerekçeli kararın ilanen tebliğine
karar verilmiştir.
Gerekçeli karar ilanına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde İstinaf etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları
tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02245023
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