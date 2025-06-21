T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2024/1141 Esas 23.05.2025





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Davacı , NEŞE TOKTAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;





Muris Ali İNCEKARA'nın eşi olan 301003114564 T.C. Kimlik Numaralı Fatma İNCEKARA'nın mirasçılarının bilgilerine ulaşılamamış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden dikkate alınarak

mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarını

ve duruşma gün ve saatini ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,





Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğini, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla mirasçılık belgesine ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Mirasçılık bilgilerine uluşılamadığından

mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarını ve duruşma gününün ilanen tebliğine

karar verilmiştir.





Mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarına, mahkememize başvuru yapılmasına

21/10/2025 günü saat 11:35'te duruşmanın yapılacağı,

duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları

tarafınıza ilanen tebliğ olunur.



