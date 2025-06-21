Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2024/1141 Esas 23.05.2025
İLAN
Davacı , NEŞE TOKTAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Muris Ali İNCEKARA'nın eşi olan 301003114564 T.C. Kimlik Numaralı Fatma İNCEKARA'nın mirasçılarının bilgilerine ulaşılamamış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden dikkate alınarak
mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarını
ve duruşma gün ve saatini ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğini, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla mirasçılık belgesine ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Mirasçılık bilgilerine uluşılamadığından
mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarını ve duruşma gününün ilanen tebliğine
karar verilmiştir.
Mirasçılara 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere çağırmalarına, mahkememize başvuru yapılmasına
21/10/2025 günü saat 11:35'te duruşmanın yapılacağı,
duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları
tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
Rica olunur. İLGİLİ KİŞİ : FATMA İNCEKARA - 30103114564
Basın No:ILN02244831
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