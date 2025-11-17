T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , CİHAN AKDEMİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenen kişi 42706054918 T.C. Kimlik Numaralı ROŞAN AKDEMİR hakkında TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmalarına ilişkin tebligatın ilan yoluyla tebliğ edilmesine, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğini, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla mirasçılık belgesine ulaşılamadığı anlaşılmıştır. TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların

6 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmaları hususunun

ilanen tebliğine karar verilmiştir.





25/11/2025 günü saat 14:40'te duruşmanın yapılacağının hususu ilanen tebliğ olunur.



