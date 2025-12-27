Giriş Tarihi: 27.12.2025 00:01
T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/195 Esas16.05.2025
Konu : GAİPLİK İLANI
İZMİR 18.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
TMK nun 588. maddesinde gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçeceği belirtilmiş olduğu, en az iki kez ilan yapılması zorunlu olduğu, bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı ay olduğuna dair hükmü öngörülmüş olduğundan, iki ilanda da gaipliğine karar verilecek Dava konusu İzmirili, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesinde bulunan tapunun 269 ada, 1 Parselde 971,00 m² yüz ölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazın 971,00 m² lik payının Recep oğlu RAGIP' ın hakkında bilgisi bulunan kimseleri belirli bir sürede bilgi vermeleri yönünde gazete ilanları yapılmasına,bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı ay geçerli olmak(TMK md. 33/2-3) gereğince, İlanen tebliğ olunur. 31/10/2024
