Giriş Tarihi: 14.01.2026 00:01
T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/4 Esas
DAVALI
:
ERDEM SİNAN GÖK Mehtap Mah. 305 Cad. No:11 İç Kapı No:15Mamak/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (6183 Sayılı Kanun M.27 Vd.) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 24/03/2026 günü saat: 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmemeniz halinde, tahkikat tamamlandığı takdirde; aynı oturumda sözlü yargılamaya geçilerek karar verileceği Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02380443