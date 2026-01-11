T.C. İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenen İzmir ili, Konak ilçesi, Güzelyalı mahallesinde bulunan tapunun 6228 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı paydaşlarından Cavit kızı Ayşe, İbrahim kızı Huriye, Huriye, Esma ve Sadrettin için kayyımlık kararı verildiği 17/07/2007 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişilerin garipliğine karar verilerek taşınmazın satışından elde edilen gelirlerin yatırıldığı Türkiye Vakıflar Bankası Adliye Şube Müdürlüğünde açılan 5799468-1845, 5799468-2562, 5799468-2574, 5799468-2560, 5799468-2579 nolu vadeli hesap bakiyelerinin 3561 sayılı kanuna göre yapılacak olan yasal kesintiler sonrası hesabın kapanacağı tarihe kadar işleyecek faizi ile birlikte hazineye irat kaydına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Davacı vekilinin gaip kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir ili, Konak ilçesi, Güzelyalı mahallesi, 6228 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın paydaşları Cavit kızı Ayşe, İbrahim kızı Huriye, Huriye, Esma ve Sadrettin adlı kişilerin taşınmazdaki bu paylarıyla ilgili olarak hak sahibi olduğunu iddia eden ya da adı geçen kişiler hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri TMK'nın 588 ve 33 maddeleri gereğince ilan olunur.