T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52574693-2025/455-Ceza Dava Dosyası 03.02.2026









İLAN METNİ





Mahkememizin 02/12/2025 tarih 2025/455 esas 2025/837 sayılı kararı ile Abdurrahman ve Emine oğlu, 01/01/1974 HALEP doğumlu ABDURRAHMAN BEREKET hakkında eylemine uyan TCK nun 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,





Sanığın sabıkasının olmayışı, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat getirilmesi ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle hakkında bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, ayrıca suçun işlenmesi ile maddi bir zarar doğmadığı anlaşıldığından CMK nun 231/1 maddesi uyarınca sanık hakkında

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

karar verilmiş, verilen sanığa tebliğ edilememiş olmakla,





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



