Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01
T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.52574693-2025/455-Ceza Dava Dosyası 03.02.2026
İLAN METNİ
Mahkememizin 02/12/2025 tarih 2025/455 esas 2025/837 sayılı kararı ile Abdurrahman ve Emine oğlu, 01/01/1974 HALEP doğumlu ABDURRAHMAN BEREKET hakkında eylemine uyan TCK nun 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın sabıkasının olmayışı, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat getirilmesi ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle hakkında bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, ayrıca suçun işlenmesi ile maddi bir zarar doğmadığı anlaşıldığından CMK nun 231/1 maddesi uyarınca sanık hakkında
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
karar verilmiş, verilen sanığa tebliğ edilememiş olmakla,
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02394684